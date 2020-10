Sofie Carsten vandt kampvalg over Lidegaard efter Østergaard-exit

Der var kampvalg om at afløse Morten Østergaard som De Radikales politiske leder, da han trak sig onsdag aften som følge af sexismesag. Den nye politiske leder, Sofie Carsten Nielsen, fortæller, at hun med stemmerne 12-4 i folketingsgruppen vandt et kampvalg over tidligere udenrigsminister Martin Lidegaard.

»Og jeg har meget stor forståelse for, at Martin lige har brug for at trække vejret«, siger hun.

Morten Østergaard meddelte ved 18-tiden onsdag, at han for omkring 10 år siden krænkede partifællen Lotte Rod ved at lægge en hånd på hendes lår. Han har undskyldt for episoden og har fået tilgivelse fra Lotte Rod, men hans håndtering af sagen endte med at fælde ham.

Sofie Carsten Nielsen har som politisk ordfører og næstformand haft et tæt samarbejde med Morten Østergaard.

»Det har været en rigtig svær og ulykkelig dag i dag for os. Derfor er jeg også berørt af det. Jeg har haft et rigtig langt og tæt samarbejde med Morten Østergaard«, siger hun.

