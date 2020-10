Lotte Rod stemte på Lidegaard som ny radikal leder

De Radikales Lotte Rod stemte onsdag på Martin Lidegaard som ny politisk leder for partiet.

Det skriver hun på Facebook.

Onsdag trak Morten Østergaard sig som politisk leder for partiet på grund af en sag, hvor han for ti år siden havde krænket Lotte Rod ved at lægge sin hånd på hendes lår.

Hun gik for en måned siden til daværende næstformand for folketingsgruppen Sofie Carsten Nielsen med sagen. Sofie Carsten Nielsen og Morten Østergaard valgte at håndtere sagen uden at sætte navn på.

Det var en medvirkende årsag til, at folketingsgruppen onsdag mistede tilliden til Morten Østergaard, da han havde holdt sin rolle i sagen skjult.

Herefter var der i gruppen kampvalg om, hvem der skulle være ny politisk leder. Det tabte Martin Lidegaard til netop Sofie Carsten Nielsen.

»Sofie har været god for mig hele vejen. Sofie er én, man kan stole på. Hun er en stærk leder af vores parti, og jeg glæder mig til at lave politik sammen med hende«.

»I går stemte jeg på Martin, fordi jeg gerne ville have givet hans politiske tanker en chance. Sådan blev det ikke, og nu jeg er fuldt bag Sofie og vil gøre alt, hvad jeg kan for at spille hende god«, skriver Lotte Rod på Facebook.

Ritzau