Arbejdspladser i staten skal indføre whistleblowerordninger om to uger, men har stadig ikke fået at vide hvordan

Senest 1. november i år skal der være indført whistleblowerordninger på hele statens område for at bekæmpe fejl og forsømmelser i den offentlige sektor. Men kort før deadline har ministerier og styrelser stadig ikke fået klar besked på, hvordan ordningerne skal skrues sammen.

At alle statsansatte skal have mulighed for at henvende sig gennem en whistleblowerordning blev bebudet af justitsminister Nick Hækkerup (S) i en pressemeddelelse 2. juli i år.

»Det er helt afgørende for vores samfund, at borgerne har tillid til de offentlige myndigheder. Tillid til, at de værner om borgernes rettigheder, og til at de administrerer deres betroede midler rigtigt, ordentligt og nidkært«, sagde ministeren i meddelelsen, hvor det også fremgik, at ordningen skal gælde alle ministerier og alle underliggende myndigheder med over 50 medarbejdere.