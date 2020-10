Kristian Madsen: Frank Jensen svæver politisk mellem liv og død

Efter et panisk døgn med skiftende undskyldninger for nye anklager om seksuelle krænkelser svæver Frank Jensen (S) politisk mellem liv og død før det socialdemokratiske krisemøde søndag aften.

I Jyllands-Posten fortæller partifællen Maria Gudme, at Københavns overborgmester opførte sig krænkende over for hende i 2012, da hun som 23-årig var ansat i partiet. Da Frank Jensen for nylig ringede til hende om sagen, oplevede hun det som »en magtdemonstration« snarere end som en undskyldning.

Et facebookopslag med en forvredet undskyldning fuld af forbehold og tavshed over for pressen viste, at Frank Jensen først helt undervurderede situationens alvor, når det gælder hans fortsatte karriere.