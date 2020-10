Frank Jensen: Jeg ved godt, at med min historik, så er stien meget smal

Han havde lige vundet en afstemning. Alligevel var det en slagen overborgmester, der sent søndag aften trådte frem foran pressen på Københavns Rådhus efter et mere end tre timer langt krisemøde.

For nok havde et flertal i den socialdemokratiske ledelse i København udtrykt tillid til, at Frank Jensen (S) kan forblive overborgmester i landets hovedstad trods flere anklager om krænkelser mod kvinder. Men blandt andet formanden for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU) i København, Cecilie Sværke Priess, har sagt, at han bør træde tilbage. Og foran pressen måtte Frank Jensen undskylde sin opførsel og svare på et utal af spørgsmål om, hvorvidt der kan være flere sager på vej.

»Jeg er utrolig ked af, at jeg har krænket kvinder med min opførsel i forskellige sociale sammenhænge«, sagde Frank Jensen.