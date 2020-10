S vil selv fælde dom over krænkere

Socialdemokratiet har nu hyret et advokatfirma til at håndtere sager om seksuelle krænkelser, men det vil være partiledelsen, der i sidste ende skal fælde ’dom’ og afgøre, hvilke konsekvenser eventuelle krænkelser skal medføre. En konsekvens kunne for eksempel være, at man skal trække sig fra sin post.

Det fortæller Jan Juul Christensen, partisekretær i Socialdemokratiet, om partiets nye ordning hos firmaet Norrbom Vinding.

»De tager imod de henvendelser, som måtte komme ind, og gennemgår dem. De vil formentlig også kontakte dem, der har henvendt sig, for at få noget uddybning. På baggrund af det vurderer de, om der måske skal indhentes yderligere – skriftligt materiale eller uddybende interviews. Og når de har gjort det, vil de tage kontakt til den (anklagede, red.), henvendelsen vedrører, og drøfte de ting, de har fået forelagt«, forklarer han.