Frank Jensen i nyt interview: Vi skal passe på ikke at stille folk for folkedomstolen

Da Frank Jensen (S) mandag i den forgangne uge stillede sig op i det skarpe sollys foran Kulturhuset på Islands Brygge og erklærede sin afgang som Københavns overborgmester, skete det efter, at han i to døgn havde kæmpet for sit politiske liv.

I sin afskedstale beklagede han, som han havde gjort det aftenen forinden, at han havde krænket kvinder, og sagde at det aldrig havde været hans mål. Men han talte også om, at retssikkerheden i forbindelse med den voldsomme #metoo-bølge, var udfordret.

»Man skal passe på med at stille folk for en folkedomstol, uden at man kender de konkrete anklager«, lød det fra den 59-årige nu forhenværende næstformand for Socialdemokratiet.

I et interview med Berlingske søndag uddyber han sin bekymring og understreger, at der aldrig har været hverken strafferetslige- eller personalemæssige sager mod ham, og at det eneste sted han er dømt, er ved folkedomstolen.

»Jeg har sagt undskyld. Er jeg så en krænker eller ligefrem en seriekrænker, hvor man sætter ordet ’krænker’ ind efter et ord, man normalt forbinder med strafferetten – nemlig en seriemorder«, siger Frank Jensen i interviewet.

Den første kendte sag om Frank Jensen går tilbage til 2004, hvor den tidligere overborgmester var Socialdemokratiets politiske ordfører og kronprins. Dengang måtte han overfor Se & Hør undskylde nogle angiveligt grænseoverskridende udtalelser overfor en studentermedhjælper.

»Ja, jeg har beklaget nogle udtalelser, som åbenbart må være blevet misforstået af den unge kvinde. Derfor kan der vel ikke længere være nogen sag... Jeg husker ikke præcist, hvad der skete. Men jeg har åbenbart fået sagt noget, hun blev fornærmet over. Jeg tror, man kan sige, at jeg lod munden løbe og gav hende nogle komplimenter, som hun så bare ikke opfattede i den ånd, de var fremsagt. Det er jeg selvfølgelig ked af«, lød det dengang.

»Pressen arbejder ikke med forældelse«

Frank Jensen mener i dag, at der må være en grænse for, hvor langt tilbage, man skal stå til regnskab for sine handlinger i pressen.

»Forældelse er en grundsætning i dansk retspleje. Har du begået en forbrydelse, som kan give op til fire års fængsel, så er den forældet efter fem år. Men i disse moralske og etiske sager, arbejder pressen ikke med forældelse. Sager som ligger 10-12 år tilbage i tiden, bruges i en aktuel debat om krænkelser. Det tror jeg alle kan se er uholdbart«, lyder det.

De kendte sager om Frank Jensen går tilbage fra 2004 og frem til 2019. Men sidste søndag, fortalte formanden for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU), Cecilie Sværke Priess, til Jyllands-Posten, at hun kendte til syv nye sager, som er sendt videre til den advokat, der undersøger sagerne for Socialdemokratiet. Sagerne skulle være foregået fra 1990´erne og frem til sidste år.

Cecilie Sværke Priess’ egen sag, handler ifølge Frank Jensen om, at den daværende overborgmester ved et 1. maj-arrangement sidste år, angiveligt skulle have kysset DSU-formanden på kinden på en krænkende måde. Frank Jensen havde både kone og barnebarn med sig og har ifølge eget udsagn ikke selv opfattet, at han skulle have krænket nogen.