Efter flere års politisk strid: Asylfamilier får mulighed for at lave deres egen mad

I et brev til støttepartiernes udlændingeordførere oplyser udlændinge- og integrationsminister, Mattias Tesfaye, at asylfamilier på Hjemrejsecenter Avnstrup snart får mulighed for selv at lave mad. Men ventetiden har været urimeligt lang, mener Enhedslistens Rosa Lund.