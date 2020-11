Flere partier vil have fuld erstatning før minkforhandlinger

Flere partier vil have fuld erstatning til minkavlerne forud for forhandlinger om kompensation til minkbranchen. Det er fortsat uvist hvad ’fuld erstatning’ indebærer, men både Venstre og De Konservative ser aflivningen af alle de danske mink som en de facto nedlukning af erhvervet.

»Det skal være en erstatning, så man som minkavler kan komme videre derfra«, siger erhvervsordfører Mona Juul (K).

Begge oppositionspartier mener, at de nuværende hjælpepakker og kompensationsordninger ikke er tilstrækkelige. Hos De Konservative ønsker man, at minkavlerne kommer godt videre.

»Det kan man kun, hvis man kigger på ekspropriation«, siger Mona Juul før møde med erhvervsministeren.

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, mener, at der er tale om ekspropriation.

»Deres erhverv nedlægges, og vi skylder som samfund ganske enkelt at give dem en fuldgod erstatning«, skriver han i et nyhedsbrev fredag.

Venter på juridisk vurdering

Simon Kollerup (S) meddelte torsdag på et pressemøde, at regeringen er ved at få en juridisk vurdering af, om minkavlerne kan få erstatning efter reglerne om ekspropriation. Det er Miljø- og Fødevareministeriet, der har ansvaret for vurderingen.

Folketingets partiers fødevare- og erhvervsordførere er indkaldt til møde om kompensation til minkbranchen mandag. Det skriver fødevareminister Mogens Jensens (S) særlige rådgiver, Søren Andersen, på Twitter.

Ekspropriationsreglerne vil betyde, at minkavlerne rent økonomisk stilles, som om deres mink ikke var blevet aflivet.

Enhedslisten mener, at der skal hjælpes både akut og på længere sigt, men man venter på en kortlægning af behovene.

»Det er vigtigt at kortlægge, hvad der er brug for for at træffe en fornuftig og ordentlig beslutning«, siger erhvervsordfører Victoria Velásquez (EL).

Ifølge hende er situationen »forfærdelig og katastrofal«.

