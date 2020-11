Fødevareministers skæbneuge efter lovbrud i minksag

Det var en lang uge for regeringen i sidste uge, hvor både statsminister Mette Frederiksen (S) og fødevareminister Mogens Jensen (S) måtte beklage sagen om lovbrud i et forsøg på at inddæmme en mutation af coronavirus hos mink.

Den igangværende uge er ikke meget anderledes. Ugen kan ende med, at Mogens Jensen mister sin ministerpost.

Der er opstået en mutation af coronavirus i mink, som kan ramme mennesker. Frygten er, at det i yderste konsekvens kan svække en mulig vaccine. Derfor vil regeringen aflive alle mink.

Her kan du se tidslinjen for ugen:

Tirsdag: Mogens Jensen var kaldt i samråd for at redegøre for beslutningen om at aflive alle raske mink i hele landet.

Onsdag: Miljø- og Fødevareministeriet kommer med en redegørelse, som skal se nærmere på forløbet. Hvem vidste hvad og hvornår, ventes at komme frem i redegørelsen.

Fødevarestyrelsen har hele tiden været klar over, at det kun er lovligt at aflive raske mink og mink på farme, som ligger mere end knap otte kilometer fra en smittet farm.

Det store spørgsmål i redegørelsen er derfor blandt andet, om styrelsen sagde noget til ministeriet, og hvor langt op i det politiske system den advarsel i så fald er gået.

Onsdag: Hasteforespørgsel i Folketingssalen med Mogens Jensen, der blandt andet er blevet bedt om at svare på den manglende gyldighed i loven.

Torsdag: Samråd om hvornår fødevareministeren og Fødevarestyrelsen blev bekendt med det manglende grundlag i loven. Efter samrådet ventes støttepartierne anført af Enhedslisten og De Radikale at sige, om de fortsat har tillid til ministeren, eller om han må gå.

Desuden forhandler Folketingets partier fortsat om en kompensation til minkavlerne, der har aflivet deres dyr.

Kilde: Folketinget

ritzau