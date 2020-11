»Et meget beklageligt forløb«: Mette Frederiksen går til dronningen i morgen

Mette Frederiksen (S) vil torsdag gå til dronningen for at ændre i regeringens sammensætning.

Det skriver Statsministeriet i en pressemeddelelse.

»Fødevareminister Mogens Jensen har i dag meddelt mig, at han ønsker at udtræde af regeringen. Derfor går jeg i morgen til Hendes Majestæt Dronningen for at ændre i regeringens sammensætning«, udtaler Mette Frederiksen i meddelelsen.

Det fremgår ikke af meddelelsen, hvem der bliver Mogens Jensens afløser på posten.

I pressemeddelsen skriver Mette Frederiksen yderligere:

»Jeg vil gerne takke Mogens Jensen for hans store arbejde og for hans fokus på den grønne omstilling af dansk landbrug og arbejde for at styrke ligestillingen i Danmark«.

»Redegørelsen tegner et billede af et meget beklageligt forløb. Der er ingen som helst tvivl om, at der er begået fejl i forløbet. Jeg har i øvrigt noteret mig, at der i Folketinget foregår drøftelser om en yderligere og uvildig afdækning af forløbet«.

Ritzau