Folketinget stadig splittet om undersøgelse af minksag

Onsdag blev statsministeren i over to timer grillet om regeringens håndtering af minksagen i to timer i Folketinget.

Det medførte flere forslag fra partier i Folketinget til, at Folketinget skulle kræve alt fra en advokatundersøgelse til regeringens afgang.Lidet overraskende blev ingen af forslagene torsdag vedtaget i Folketinget, da der endnu ikke er enighed om, hvordan en eventuel undersøgelse skal forløbe.Blå blok over en bred kam ønsker en fuldtonet kommissionsundersøgelse.

De Radikale en nyopfunden parlamentarisk undersøgelse og SF, Socialdemokratiet og Enhedslisten til start en advokatundersøgelse.Et blødt forslag fremsat af Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten, der blot lagde op til en uvildig undersøgelse – sandsynligvis i form af en advokatundersøgelsen – blev stemt ned af en samlet blå blok og De Radikale. Forslaget indeholdt også et oplæg til den parlamentariske undersøgelse, De Radikale peger på.Og det fik Enhedslisten til tasterne:

»I dag kunne Folketinget have vedtaget, at der etableres mulighed for parlamentariske undersøgelser. Men det skete ikke, fordi De Radikale stemte imod. Fordi De Radikale kun ville stemme for sit eget forslag, der ikke var flertal for. En stor brøler af De Radikale«, skriver partiets finansordfører, Rune Lund, på Twitter.

De Radikales politiske leder, Sofie Carsten Nielsen, skriver på samme medie, at partiet ikke kunne stemme for, da der i forslaget var et forbehold for, at den parlamentariske undersøgelse kun skal udvikles og bruges »om nødvendigt«.

Bandbulle fra Vermund

Blå blok havde stillet forslag om, at Folketinget skulle kræve en decideret undersøgelseskommission.

»Folketinget konstaterer, at regeringens håndtering af minkskandalen har været dybt problematisk, samt at der er uklarhed om regeringens interne beslutningsprocesser, som førte til den ulovlige ordre om aflivning af raske mink«. Folketinget pålægger regeringen i samarbejde med Folketinget at udarbejde et kommissorium for en hurtig arbejdende undersøgelseskommission af hele forløbet«, lød det.

Det kunne De Radikale dog ikke støtte, og derfor faldt det forslag. De Radikale havde stillet deres eget forslag om, at der skal laves en helt ny form for parlamentarisk undersøgelse. Det forslag stemte dog kun De Radikale selv for, og dermed faldt det med et brag.

Sidst havde Nye Borgerlige med Pernille Vermund i spidsen sendt en sand bandbulle af et beslutningsforslag i salen:

»Folketinget udtrykker mistillid til regeringen. Regeringen har brudt loven. Regeringen fortsætter lovbruddet, efter at det er blevet offentligt kendt. Regeringen nedbryder med sine lovbrud tilliden til folkestyret. Folketinget pålægger derfor statsministeren at udskrive folketingsvalg og regeringen til at gå af. Tilliden til folkestyret må genoprettes«, lød det.

For det forslag stemte Dansk Folkeparti, De Konservative, Nye Borgerlige selv og Liberal Alliance. Men da alle andre stemte imod faldt det også.

Det var ventet, at der ikke ville være enighed torsdag. Partierne mødes igen den 9. december for at forhandle, hvilken form for undersøgelse der skal sættes i gang.

Ritzau