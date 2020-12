Politisk aftale sikrer en halv milliard kroner til bedre cykelstier

Regeringen har sammen med støttepartierne SF, Enhedslisten og De Radikale indgået en aftale, som sikrer 520 millioner kroner til cykelstier.

Det oplyser Transport- og Boligministeriet i en pressemeddelelse.

Pengene bliver fordelt, så der kan bruges 30 millioner kroner i 2021 og 170 millioner kroner årligt i 2022 og 2023 til at anlægge cykelstier langs statsvejene.

Derudover er der afsat 150 millioner kroner i 2021 til en pulje målrettet kommunale cykelprojekter, der kræver kommunal medfinansiering på 50 procent af udgiften til at anlægge.

Aftalen skal sikre, at vejtransporten bliver mere grøn, ved at flere danskere vil tage cyklen. Det siger transportminister Benny Engelbrecht (S) i en pressemeddelelse.

»Hvis vi vil have flere til at vælge cyklen og få flere til at cykle længere, må vi sørge for, at der er sikre og gode cykelstier. Der er huller flere steder i stinettet, og det er på tide, de huller bliver lukket.

»Vi kommer rigtig, rigtig langt med aftalen om grøn omstilling af vejtransport, hvor vi sikrer 520 millioner kroner til at forbedre cykelinfrastrukturen og trafiksikkerheden for cyklister«, siger han.

Vejdirektoratet har udarbejdet en liste over relevante cykelprojekter, som eventuelt kan få del i midlerne fra aftale.

På listen er der 24 projekter, det vil være muligt at gennemføre i årene 2021-2025.

ritzau