Ny aftale freder bilisterne og sender flere firehjulede på vejene

En af de hårde nødder i dansk politik blev knækket fredag. Efter mere end et årti med fejlslagne ambitioner om at gøre bilafgifterne grønne indgik rød blok en aftale, der ændrer, hvordan ejerne af de 2,7 millioner danske biler bliver beskattet.

Aftalen skal i første omgang skaffe 775.000 grønne person- og varebiler og bremse udslippet af drivhusgasser fra vejene. Det er stik imod ambitionerne steget 5 år i træk.

Ejerne af benzin- og dieselbiler kan ånde lettet op. De kommer kun til at betale en meget lille del af regningen. Regeringens egen ekspertkommission med tidligere Dong-direktør Anders Eldrup i spidsen ??? foreslog i efteråret både en ekstra vejskat på 1.000 kroner og at lægge mindst 1 krone ekstra oven i prisen på benzin og diesel. Ingen af forslagene, som ville have gjort det dyrere at være bilist, kom med i aftalen mellem regeringen, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten.