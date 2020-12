Statsministeren fastholder ambition om nyt asylsystem trods problemer

I 2018 præsenterede statsminister Mette Frederiksen (S) et forslag om at oprette modtagecentre for asylansøgere uden for Europa. Statsministeren mener, at den eneste reelle og langsigtede løsning er, at asylsager skal behandles væk fra Danmark i tredjelande.

På tærsklen til 2021 er status dog, at der endnu ikke er fundet lande, der vil påtage sig opgaven, hvilket er den største hindring. Desuden er forslaget blev afvist vidt og bredt, eksempelvis af EU-Kommissionen. Og Venstre har kaldt tanken for et blufnummer.

Alligevel er det fortsat Mette Frederiksens vurdering, at et nyt asylsystem med modtagecentre uden for Europa er realistisk. Det siger hun torsdag i en forespørgselsdebat om emnet i Folketingssalen.

»Der er mange, der siger, at dette ikke er realistisk, at det ikke kan lade sig gøre. Jeg erkender, at det er svært, men jeg anerkender ikke, at det er en umulig opgave. Alternativet er at lade et dysfunktionelt asylsystem fortsætte«, siger Frederiksen.

Regeringen vil i det nye år fremlægge et lovforslag, som skal gøre det muligt.

»Vurderingen er, at det godt kan lade sig gøre inden for vores internationale forpligtelser. Vi er derfor i gang med at støbe fundamentet til et nyt system. Det fundament præsenteres i et nyt lovforslag, vi fremsætter i det nye år. Det skal sikre, at vi kan overføre til tredjelande, når vi en dag har en aftale i hus«, siger Mette Frederiksen.

V opfordrer til dansk enegang

Samtidig med modtagecentre uden for EU vil regeringen hjælpe mere i nærområderne, lyder det. EU-Kommissionen har gentagne gange afvist det, men regeringen har haft kontakt til enkelte EU-lande og mulige værtslande uden for Europa.

Ud over problemerne med at finde egnede lande kan der være juridiske problemer. For eksempel når de europæiske menneskerettigheder skal overholdes på et stykke jord i Nordafrika eller andetsteds. Af den og andre grunde har professorer og jurister været meget skeptiske over for regeringens forslag.

Det er de borgerlige partier, som har indkaldt til forespørgselsdebatten. Venstres udlændinge- og integrationsordfører, Mads Fuglede, efterlyser mere realisme fra regeringen. Han mener, at regeringen må gå dansk enegang for at opnå målet, hvilket regeringen tidligere ikke har afvist som mulighed.

»Lige inden 2021 må vi konstatere, at vi ikke er kommet tættere på at etablere et modtagecenter uden for Europa. Når man taler med de ansvarlige på dette område, kan man høre på europæisk plan, at der ikke er opbakning«, siger Fuglede.

Dansk Folkepartis næstformand, Morten Messerschmidt, kritiserer, at regeringen endnu ikke kan sætte en dato på, hvornår et modtagecenter kan stå klar. Regeringen snakker kun om det, men handler ikke, mener han.

