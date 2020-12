Ellemann er »ultimativt klar til at støtte rigsretssag« mod Støjberg

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, mener, at der i den såkaldte instrukssag hersker et billede af Venstre i offentligheden, som han ikke »kan leve med« meget længere. Derfor ser han efter grundige overvejelser nu kun to måder at rense partiet på: At Folketingets uvildige advokater i begyndelsen af januar konkluderer, at der ikke er grobund for en rigsretssag. Sker det ikke, må der i stedet føres en rigsretssag mod partiets næstformand, Inger Støjberg, og den vil Venstre selv bakke op.

Det skriver Jyllands-Posten.

»Ultimativt er vi klar til at støtte en rigsretssag. Nu afventer vi vurderingen fra Folketingets advokater, men kernen i mit budskab er, at Venstre ikke kan tåle at have den her mere eller mindre konkrete anklage hængende over os. Vi er et parti, der står for lov og orden. Så derfor er vi også klar til en rigsretssag, hvis ikke Folketinget på baggrund af advokaternes vurdering kommer med en klar konklusion,« siger Jakob Ellemann-Jensen til Jyllands-Posten.

Han har siden den 14. december fordøjet Instrukskommissionens delberetning, der var meget kritisk over for Støjberg. I mellemtiden har han selv læst beretningen, Venstre har haft egne advokater til at vurdere kommissionens arbejde, og så har han lyttet. Især det sidste har bekymret ham, forklarer han.

»Det er mediebilledet, det er min mailboks, det er henvendelser fra Venstres bagland, som jeg lytter meget til, og det, tror jeg, er klogt. De siger, at jamen kan det virkelig være rigtigt, at Venstre ikke står for lov og orden? Mener I ikke, at det også skal gælde jer selv? Når jeg høre Venstre-medlemmer sige, at de har svært ved at forsvare vores parti i den her sag, så tager jeg det sindssygt alvorligt,« siger Ellemann, der derfor i sidste ende ser støtten til en rigsretssag som eneste udvej, hvis ikke der kommer afklaring inden.

Ifølge V-formanden bør den del af sagen, der handler om vildledning af Folketinget, klares med en næse. Potentialet for en rigsret handler derfor kun om selve instrukssagen fra 2016 og daværende integrationsminister Inger Støjbergs ansvar for, at asylpar, hvor den ene var mindreårig, blev adskilt ulovligt.

»Lov er lov, og lov skal holdes. Det gælder for alle. Det gælder for statsministeren, og det gælder også for os selv. Når der så sættes spørgsmålstegn ved det, bliver vi nødt til at reagere,« siger han til Jyllands-Posten.

Kan man være næstformand i dit parti, hvis man har en verserende rigsretssag hængende?

»Det er at foregribe begivenhedernes gang lidt. Nu venter vi på den advokatvurdering, og så tager vi stilling til, hvilke skridt der skal tages. Min melding er, at vi vil renses for de anklager, som hænger over os.«

Det lykkedes søndag ikke Jyllands-Posten at få en kommentar fra Inger Støjberg.