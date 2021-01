»Jeg beklager dybt«: V-ordfører beklager rejse til Dubai med kæresten efter hård kritik

Venstres udenrigsordfører, Michael Aastrup Jensen,beklager nu, at han i begyndelesn af januar rejste til Dubai med sin kæreste.

»Set i bakspejlet og med de seneste dages udvikling kan jeg sagtens se, at det ikke var den rigtige beslutning at tage afsted i starten af januar. Og jeg skulle heller ikke have taget min kæreste med. Jeg beklager dybt, for jeg er faktisk helt enig i, at vi politikere selvfølgelig skal ikke bare overholde loven, men også gå foran med det gode eksempel. Noget som jeg normalt altid har sat mig for i det daglige arbejde. Så det var en meget forkert beslutning, at tage til Dubai, som jeg er rigtig ked af«, skriver han i et opslag på Facebook.

Politisk ordfører for Venstre Sophie Løhde siger i en kommentar til Ritzau, at hun er enig i, at det var en forkert beslutning af Michael Aastrup Jensen at tage til Dubai.

»Jeg synes også, at det var en forkert beslutning fra Michaels side at tage til Dubai. Vi står i en alvorlig situation, og det skal vi alle tage ansvar for«, siger hun.

Michael Aastrup Jensen er kommet i modvind, efter at Ekstra Bladet fredag skrev om rejsen. Dansk Folkepartis sundhedsordfører, Liselott Blixt, mener, det er »ualmindelig dumt« af Michael Aastrup Jensen at rejse til Dubai, mens landet var farvet orange. Det betød, at Udenrigsministeriet på rejsetidspunktet, som var fra 4. til 9. januar, frarådede alle unødvendige rejser til landet.

Torsdag stoppede regeringen alle fly fra Dubai i fem dage, og fredag oplyste sundhedsminister Magnus Heunicke (S), at 50 smittede personer er rejst til Danmark fra Dubai i januar.

Liselott Blixt betegner det som en skærpende omstændighed, at Michael Aastrup Jensen er næstformand for Udenrigspolitisk Nævn, som bliver orienteret som de første, når Udenrigsministeriet laver nye rejseregler.

»Det er et dårligt signal at sende, når andre borgere skal holde sig hjemme. Vi har lige fået af vide, at 50 smittede er kommet hjem fra Dubai«, siger Liselott Blixt.

Rejsen havde »relevans«

SF’s sundhedsordfører, Kirsten Normann Andersen, kalder det »en hån mod borgere og virksomheder, som i snart et år loyalt har kæmpet med restriktioner for at bekæmpe en pandemi«.

Selv siger Michael Aastrup Jensen, at rejsen var nødvendig og med »relevans for hans embede som politiker«, uden at uddybe formålet med den.

Han tilføjer, at kæresten var med på afslapningsbasis, og de to mødtes om aftenen efter Aastrup Jensens møder.

»Jeg deltog i forskellige møder, som jeg ikke behøver fortælle Ekstra Bladet om. Blandt andet et møde med den danske generalkonsul«, siger Michael Aastrup Jensen til avisen.

Der var derfor tale om en diplomatisk rejse, uddyber han over for TV 2 Østjylland.

»Det var for at passe mit job, da jeg som blandt andet udenrigsordfører sidder i en lang række internationale fora«, siger han.

I og med at det var en diplomatisk tur, mener han ikke, at den er omfattet af de generelle rejserestriktioner.

I første omgang fortalte Michael Aastrup til Ekstra Bladet, at pengene til turen kom ud af egen lomme. Over for TV2 Østjylland uddyber han dog, at nogle af pengene stammer fra det omkostningstillæg, man får, når man sidder i Folketinget.

»Det er noget, jeg har gjort flere gange. Som medlem af Folketinget får jeg et omkostningstillæg, og nogle af pengene er gået til rejsen«, siger Michael Aastrup Jensen.

Folketingsmedlemmer bosiddende i Danmark får 63.297 i omkostningstillæg. Tillægget skal dække omkostninger, som folketingsmedlemmer har i forbindelse med deres arbejde.

Ritzau arbejder på at få en kommentar fra Michael Aastrup og Venstres politiske ordfører, Sophie Løhde.

ritzau