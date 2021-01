Alternativet frygter smittespredning ved afstemning om rigsret

Alternativets eneste folketingsmedlem, Torsten Gejl, kalder det et »teaterstykke«, når Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige kræver, at samtlige folketingsmedlemmer skal samles fysisk under afstemning om en rigsretssag.

Det sker midt under en pandemi og øger derfor risikoen for, at flere bliver smittet, lyder argumentet torsdag fra Gejl i Folketingssalen.

»Det er klart, at der er langt større risiko for coronasmitte, når vi er 175 mennesker samlet i en tid, hvor vi er rådet til kun at være fem derhjemme, og det kan ende i en supersprederbegivenhed«, siger han.

Hen henviser til det midlertidige forsamlingsforbud, som er på fem personer.

Der er 179 medlemmer af Folketinget, men de fire nordatlantiske medlemmer afholder sig fra at stemme, da det er en indenrigspolitisk, dansk sag.

Formand Kristian Thulesen Dahl (DF) vil have navneopråb og kræver, at alle folketingsmedlemmer er til stede tirsdag i næste uge, når der skal stemmes om den blot sjette rigsretssag i danmarkshistorien.

»Jeg er helt overbevist om, at Folketinget formår at administrere det, så vi selvfølgelig ikke har en øget smitterisiko ved det. Det er vigtigt for Dansk Folkeparti, at folkestyret fungerer«, siger han.

»Er det ikke blot et teaterstykke?«

Under mange afstemninger laver Folketingets partier uformelle aftaler om, at ikke alle folketingsmedlemmer behøver være til stede i Folketingssalen, når der stemmes, så de har tid til andet arbejde.

Aftalerne sikrer, at flertallet bliver fulgt, selv om ikke alle medlemmer er i Folketingssalen, men sådanne aftaler vil DF og Nye Borgerlige have ophævet i denne sag.

»Det er vigtigt for danskerne at vide, at Folketinget er arbejdsdygtigt også under en epidemi. Det er helt rimeligt, når vi taler om så stort et spørgsmål som at rejse en rigsretssag, at alle folketingsmedlemmer tilkendegiver, hvad de mener«, siger han.

Det er normal praksis, at Folketingets embedsmænd noterer, hvilke partier og medlemmer der stemmer for et lovforslag.

Derfor undrer det svar Torsten Gejl.

»Jeg forstår ikke meningen, DF ved præcis, hvem der stemmer for. Det står i medierne og er blevet oplistet fra talerstolen. Er det ikke blot et teaterstykke?«, spørger han.

