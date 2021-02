Thulesen forsvarer Støjberg: Sagen er ikke stor nok til rigsret

Da Inger Støjberg i 2016 greb ind over for mindreårige asylbrude, så havde hun opbakning fra både De Radikale og Unicef.

Faktisk var stort set alle partier imod, at mindreårige kom til Danmark som del af et ægtepar, der ønskede asyl. Det siger Dansk Folkepartis formand Kristian Thulesen Dahl ved andenbehandlingen af rigsretstiltalen mod Inger Støjberg.

»Det store, store flertal i Folketinget, hvis ikke alle i Folketinget ønskede et indgreb over for barnebrude dengang. Der er sket fejl, ja, men man er nødt til at sætte sig ind i situationen dengang, når man skal afgøre om det er nok til en rigsretssag«.

»Den her fejl kan ikke begrunde en rigsretssag mod Inger Støjberg. Det er sagens kerne«, siger Kristian Thulesen Dahl.

Han fremhæver, at S-regeringen også har begået fejl under corona-nedlukningen. Blandt andet i forbindelse med aflivningen af mink uden lovgrundlag. I lyset af rigsretstiltalen mod Inger Støjberg burde det udløse en rigsret mod Mette Frederiksen, må man forstå på DF-formanden.

»Vi taler ikke om, at man som minister ikke skal følge loven. Selvfølgelig skal man det. Det handler om lighed for loven. Man rejser en rigsretssag mod Inger Støjberg, som man ikke vil gøre mod andre«, siger Thulesen Dahl.

DF-formandens indlæg udløste en række modsvar fra flere øvrige partier fra begge sider i Folketinget.

Liberal Alliances Ole Birk Olesen mener, at Thulesen Dahl ser bort fra, at Instrukskommissionen og efterfølgende Folketingets uvildige advokater peger på, at der er grundlag for en rigsretssag. I den forbindelse har det ikke betydning, hvad partierne sagde om mindreårige asylbrude i 2016.

»Alle er i imod barnebrude. Det er en praksis, som skal stoppes. Det afgørende her er, om en minister, der igangsætter en praksis, som er ulovlig, og som man får at vide er ulovlig. Det skal undersøges ved en rigsret«, siger Ole Birk Olesen.

Gik spontant på talerstolen

Også De Radikales retsordfører Kristian Heegaard mener, at kernen i sagen er, at Inger Støjberg ifølge Instrukskommissionen igangsatte en ulovlig praksis, selvom hun blev advaret af embedsmændene.

»Tak til Kristian Thulesen Dahl for at læse citater op, der viser, at vi alle er i imod barnebrude. Det er en praksis, som skal stoppes. Det afgørende her er, at en minister igangsætter en praksis, som er ulovlig, og som man får at vide er ulovlig«, siger Kristian Heegaard.

Indlægget fra Kristian Thulesen Dahl fik Enhedslisten Rosa Lund til spontant at gå på talerstolen.

»Jeg havde egentligt ikke tænkt mig at tage ordet. Men Thulesen Dahl har ret i, at det netop handler om lighed for loven. Når danskere mistænkes for at bryde loven, så skal de stilles for en dommer. Det samme skal selvfølgelig gælde for ministre. Derfor støtter vi en rigsretssag«, siger Rosa Lund.

