DF-profil: Topfolk i partiet forsøger at slide formanden ned

På Færøerne har kvinder ikke automatisk ret til at afbryde en graviditet. Det er op til to læger at give særlig tilladelse til abort i det meget kristne færøske samfund. Det gør, at mange kvinder føler sig alene og pressede over beslutningen. Samtidig frygter de social udstødelse i de små øsamfund, hvor alle kender hinanden og bruger de samme læger.