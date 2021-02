Chefredaktøren: Messerschmidt udråbes som frelseren, men kun én vil kunne genrejse Dansk Folkeparti

Nyheden er spektakulær. Formanden er færdig, kronprinsen er klar, og det hele kommer til at ske inden for ganske få måneder og under et år.

Der er intet nyt i, at Morten Messerschmidt er betænkt formandsposten i det sammensunkne DF. Men forfatterne bag bogen ’Skaberen, taberen og frelseren. Historien om Dansk Folkeparti’ tager skridtet videre ved at sætte timeuret i gang. Tiden tikker dermed ikke bare for Kristian Thulesen Dahls skæbne, men også for forfatternes – Søs Marie Serup og Mikkel Faurholdts – troværdighed.

At bygge politisk analyse på forventet efterbevilling i et dagblad er letsindigt. At gøre det i bogform og med fast ryg tangerer det dumdristige. Spørg bare i Venstre, der glemte at tage en formand i ed forud for et formandsskifte, alle havde ventet – og flere allerede har fortalt og skrevet om.

Men vovemodet har sin egen charme og skal ikke trække fra i bedømmelsen af de to tidligere Venstre-spindoktorers værk, der baserer sig på en klar analyse, klare, præcise konklusioner og en smidig fortælling.