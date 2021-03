Ellemann har ny genåbningsplan med til møde med Mette F.: »Håber meget, at regeringen vil være mere lydhør denne gang«

Hvis der er styr på smitten, så skal det danske samfund gradvist åbnes mere op hver 14. dag, og når kalenderen siger maj, skal hele samfundet som udgangspunkt åbnes helt op, hvis alle over 50 år og de særligt sårbare er vaccineret.

Det er den strategi for en yderligere genåbning af samfundet, som Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen mandag eftermiddag vil præsentere for statsminister Mette Frederiksen (S), når de to partiledere skal drøfte en samlet plan for genåbningen af samfundet.

»Jeg håber meget, at regeringen vil være mere lydhør denne gang. Sidst var det sådan, at når nogen mente noget andet - bare sådan i småtingsafdelingen - end regeringen, så blev man bedt om at gå«, siger Ellemann-Jensen.

Han henviser dermed til sidste uges aftale om genåbningen per 1. marts. Den blev indgået mellem regeringen og dens støttepartier i rød blok.

»Nu håber jeg, at man vil lytte og ikke bare feje uenigheder af bordet. Og det er mit indtryk, at uenigheden på den lange bane egentlig ikke er så voldsomt stor«.

»Nu har vi gjort os umage og lavet en plan, som vi gerne stiller til rådighed for regeringen og Danmark i det hele taget. Så håber jeg, at man vil tage udgangspunkt i den«, siger Ellemann-Jensen.

Venstres plan sigter altså mod maj som en vigtig skæringsdato. Men inden da skal Danmark ifølge partiet åbnes gradvist hver 14. dag, såfremt der er styr på smitten.

I første fase af en fleksibel og yderligere genåbning af samfundet skal højskoler, efterskoler og liberale erhverv såsom frisører og massører åbne helt, og desuden skal langt flere elever tilbage i grundskolen.

»Vi er blevet vant til at bruge mundbind, håndsprit og visir, og vi holder afstand«.

»Jeg kan ikke begribe, at elever, der går i skole på Samsø, ikke må komme tilbage i skole, når der lige præcis er nul coronasmittede på Samsø,« siger Ellemann-Jensen som et eksempel.

I næste fase skal ungdomsuddannelserne, tekniske skoler og gymnasier åbne.

»Der er mange, som sidder derhjemme med fjernundervisning, og det er nemmere i nogle fag end andre. Det er sværere at rode ned i en motor via en skærm hjemmefra, og der er unge, som både uddannelsesmæssigt og socialt har brug for at komme tilbage«, siger Ellemann-Jensen.

Hvad der efterfølgende skal åbnes, skal drøftes med regeringen, siger Ellemann-Jensen. Nattelivet er dog noget af det, som må vente til sidst, siger han. Det her regeringen ligeledes meddelt før.

»Der, hvor der er mange mennesker tæt på hinanden, og hvor vi måske ikke altid opfører os lige hensigtsmæssigt, den del er til sidst«, siger han.

