Rød blok vedtog genåbning af skolerne i blinde

Udadtil har regeringens støttepartier gjort sig til talsmænd for Danmarks børn og unge, som i månedsvis ikke har været i skole.

Men på de indre linjer har SF, Enhedslisten og Radikale Venstre aktivt modarbejdet, at Folketinget fik udarbejdet og oversendt centrale sundhedsfaglige beregninger af smitteeffekten før tirsdagens forhandlinger om genåbning for hundredtusindvis af elever i 5.-8. klasse samt på høj- og efterskolerne. Forhandlingen skete derfor uden kendskab til smitteeffekten .

I fredags stemte en samlet rød blok nemlig imod, da Venstre og Nye Borgerlige bad om at få oversendt beregningerne til Folketingets nye Epidemiudvalg. Det fremgår af et mødereferat fra udvalgsmødet, Politiken har set. Og det ærgrer sundhedsordfører Martin Geertsen (V).

»Vi blev stemt ned af et rødt flertal i Epidemiudvalget. Det er vi drønærgerlige over, for vi synes, der skal turbo på den her genåbning«, siger Martin Geertsen.