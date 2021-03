Partilederdebat i fuld gang: »Man bruger den store hammer og lukker ned hver gang og det virker ikke«

Artiklen opdateres løbende.

Aftenens partilederdebat skydes i gang med en diskussion om danskernes mentale helbred. Ifølge Statsminister Mette Frederiksen (S) står børn og unges skolegang øverst på listen for en yderligere genåbning hos alle partierne, men det skal gøres i den rigtige rækkefølge.

»Vi må ikke tegne et billede af, at alle børn og unge har det dårligt. Det har de heldigvis ikke. Men vi skal have dem tilbage i skole og vi er i gang.«

Men på højrefløjen, mener man, at det går for langsomt. Pernille Vermund mener slet ikke, at skolerne skulle have været lukket:

»Man bruger den store hammer og lukker ned hver gang. Og så står I her og lader, som om det har en stor effekt. Det har det ikke«.

Flere andre partier mener også, at det går for langsomt. Både Venstre og konservative mener, at børn og unge skal prioriteres højere.

»De skal tilbage i skole. Hvorfor gør vi ikke noget. De kan godt tage hensyn til hinanden«, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Mette Frederiksen forventer, at børn og unge kan komme tilbage til en nogenlunde normal skoledag i april, fortæller hun i aftenens partilederdebat.

»Uden at konkludere noget, så vil jeg mene, at alle børn og unge kan komme tilbage i skole efter påske«, siger statsministeren.

Partilederne mødes på Statens Museum for Kunst, hvor den halvanden time lange debat finder sted. Samtlige partiledere på nær Alex Vanopslagh deltager i debatten. I stedet stiller Ole Birk Olsen op for Liberal Alliance. Desuden er tre nye partiledere kommet til siden sidste debat. Og denne gang tæller partilederdebatten også Sofie Carsten Nielsen (R), Mai Villadsen (EL) og Franciska Rosenkilde (AL).

Vi kan ikke lade de unge vente længere

Flere af regeringens støttepartier er enige med oppositionen i, at det regeringen ikke handler nok i forhold til børn og unge.

Både Søren Pape (K) og Sofie Carsten Nielsen (R) mener, at der skal tænkes mere kreativt. Og så efterspørger de en plan.

»Referencegruppen er et skridt på vejen, men vi bliver nødt til at se på, om børnene kan være mere udenfor eller om man kan finde andre løsninger, så de kan komme i skole nu«. siger Sofie Carsten Nielsen.

Venstre og Enhedslisten håber på en langsigtet plan. Og Mai Villadsen erklærer sig langt henad vejen enig med Jakob Ellemann-Jensen »Vi skal have en plan og børnene skal først«, siger hun.

Mette Frederiksen har indkaldt til forhandlinger om en langsigtet plan i morgen.





