Nyt forslag vil ændre status for flere hundrede private boliger på Frederiksberg

Med et konkret forslag kaster Socialdemokratiet på Frederiksberg sig ind i kampen om de flere hundrede boliger i Frederiksberg Boligfond, der forgæves blev forsøgt solgt til den amerikanske kapitalfond Blackstone.

I stedet for at sælge fondens boliger i blandt andet Den Sønderjyske By til en privat aktør foreslår viceborgmester Michael Vindfeldt (S), at boligerne sælges til den almene boligsektor, hvor huslejen ikke må være højere end omkostningerne ved at drive boligerne.

»Hvis man sælger til nogen, der skal tjene penge på det, så ender det ad åre med meget høje huslejer, der lukker boligmarkedet for mennesker med en almindelig indkomst. Derfor er det bedre at omdanne dem til almene boliger«, siger han.

I dag betaler mange lejere i Frederiksberg Boligfond en husleje, der er så lav, at der kan blive tale om en stigning, selv hvis det måtte være et alment boligselskab, der tager over. I det lys foreslår Michael Vindfeldt, at huslejen ikke sættes op for eksisterende lejere. Det vil først gælde, når nye rykker ind.

Forud for det nye forslag er gået et længere forløb, der involverer problematiske lån, en amerikansk kapitalfond og en opsigtsvækkende retssag.