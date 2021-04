En af landets mest markante venstrefløjspolitikere stiller op til kommunalvalget på Frederiksberg

Efter en tur i Folketinget agter Pelle Dragsted fra Enhedslisten at stille op til kommunalbestyrelsen på Frederiksberg, hvor han håber på et »systemskifte«, der skal bane vejen for et politisk »laboratorium«.

Inspireret af andre storbyer rundtomkring i Europa mener Pelle Dragsted, at venstrefløjen skal være bedre til at tænke nyt i de danske byer, hvor den står stærkt. Han nævner blandt andet muligheden for gratis tandpleje for unge op til 30 år, gratis psykologhjælp og forsøg med jobgaranti, hvor kommunen operetter servicejobs til personer, der har været ledige i mere end et år. Mest vidtrækkende forestiller Pelle Dragsted sig også, at Frederiksberg Kommune kan være med til at drive en helt ny offentlig bank.

»Jeg kunne godt tænke mig at udvide handlerummet for, hvad man kan kommunalt. Nogle af de steder, hvor Christiansborg svigter og nøler, skal vi gå foran«, siger han.