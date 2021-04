SSI i notat: Der er plads til yderligere genåbning

Smitten er i øjeblikket »lav og stabil«.

Derfor er der også plads til at lempe flere af de restriktioner, der skal begrænse smitte i samfundet.

Sådan lyder vurderingen fra Statens Serum Institut (SSI) i et notat, som er sendt til Folketingets partier forud for partiledernes forhandlinger med regeringen i eftermiddag, hvor en plan for en yderligere genåbning af samfundet er på dagsordenen.

Politiken er kommet i besiddelse af notatet.

Her peger SSI på, at der er sket en »stabilisering af indlagte i Danmark«, ligesom at udviklingen »ser gunstig ud i forhold til de seneste prognoser«. Og det er på den baggrund – sammen med den lave og stabile »smitteforekomst« – at SSI vurderer, at hvis politikerne ønsker det, så er der »rum for lempelse af restriktioner indenfor de områder, der allerede var planlagt (indkøbscentre, kultur, forsamlingsforbud, indendørs idræt for børn), men herudover der også mulighed for yderligere lempelser«.

Dog tilføjer Statens Serum Institut i sin tekst til politikerne:

»Det er SSI’s vurdering, at genåbningen på trods af den gunstige udvikling fortsat skal ske forsigtigt og trinvis, så der kan reageres hurtigt på ændringer i smitten, så belastning af sundhedsvæsenet forebygges«.

Statens Serum Institut skitserer fire scenarier for, hvordan lempelser af restriktioner kunne se ud fra på onsdag, samt hvordan de hver især ville påvirke smittetallene.

I alle scenarier indgår det, at forsamlingsforbuddet hæves fra 5 til 10 personer, når det gælder forsamlinger inden døre, ligesom at folk udenfor får lov til at forsamles 20 i stedet for 10.

En model for en trinvis opblødning af forsamlingsforbuddet har regeringen også beskrevet i et udkast, som er blevet medsendt som et oplæg til partierne forud for forhandlingerne.

Her fremgår det, at regeringen foreslår, at forsamlingsloftet for folk indenfor hæves fra 5 til 10 fra på onsdag, hvorefter de så hæves til 25 personer efter en måned (den 21. maj).

Når det gælder det udendørs forsamlingsloft, bør folk få lov til at være 20 mennesker sammen fra på onsdag, hvorefter grænsen vil lyde på 50 personer efter en måned.

Anbefalingerne til forsamlinger i private hjem hæves fra 5 til 10 på onsdag, hvorefter loftet hæves til 25 personer efter en måned.









Opdateres...