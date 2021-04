Messerschmidt tiltales i Meld- og Feld-sag

Dansk Folkepartis næstformand og dermed kronprins, Morten Messerschmidt, bliver nu ramt af den gamle sag om muligt svindel med EU-midler.

SØIK, også kaldet bagmandspolitiet, ønsker at tiltale ham i sagen.

Det bekræfter hans advokat, Peter Trudsø, over for Politiken.

»Som forsvarer for MM (Morten Messerschmidt, red.) kan jeg oplyse, at jeg d d (dags dato, red.) er blevet orienteret om, at Søik ønsker Folketingets samtykke til, at min klient tiltales for at have opnået uberettiget støtte til en sommerkonference i Skagen i 2015«, skriver advokaten i en sms og tilføjer:

»I anklageskriftet nævnes beløbet 98.835 kr. MM ser frem til at få sagen afsluttet så hurtigt som overhovedet muligt. Jeg forventer naturligvis en fuldstændig frifindelse«.

Det er den såkaldte Meld- og Feld-sag, fra da Messerschmidt sad i Europaparlamentet, der nu rammer DF’eren. Det sker efter, at DF-partitoppen i månedsvis har kritiseret, at Søik brugte lang tid på at granske sagen.

Opdateres