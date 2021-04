Morten Messerschmidt tiltales for dokumentfalsk

Folketingsmedlem og tidligere EU-parlamentariker Morten Messerschmidt (DF) tiltales for dokumentfalsk i forbindelse med Meld- og Feldsagen.

Det skriver Ekstra Bladet på baggrund af et udkast til anklageskriftet i sagen.

Politikeren tiltales for at have fabrikeret falske eller urigtige oplysninger for at opnå uberettiget EU-støtte til en Meld-konference.

Ifølge Bagmandspolitiet fandt konferencen aldrig sted.

Messerschmidt skal - sammen med en medarbejder - i den forbindelse have gjort brug af en falsk ’service provider-kontrakt’.

Ifølge udkastet til anklageskriftet har politikeren fået Dansk Folkepartis administrationschef til at skrive under på en hotelkontrakt, som om hun var ledende medarbejder på et hotel i Skagen.

De falske dokumenter er desuden - ifølge anklagen - brugt som dokumentation over for EU, således at pengene ikke skulle betales tilbage.

Messerschmidt tiltales for misbrug af næsten 100.000 kroner

Det var tilbage i august 2016, at Messerschmidt blev meldt til politiet for muligt svig med offentlige midler i Meld og Feld. Meld og Feld er henholdsvis en alliance af partier i EU og en EU-fond.

Siden har sagen været undersøgt af EU’s kontor til bekæmpelse af svig - også kendt som Olaf - og af Bagmandspolitiet.

Adskillige gange har politiet udskudt en afgørelse.

I sidste uge kom det så frem, at Messerschmidt tiltales for misbrug af 98.835 kroner i forbindelse med sommerkonferencen i Skagen i 2015.

Først nu er det kendt i offentligheden, at politikeren desuden tiltales for dokumentfalsk.

