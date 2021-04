Enhedslisten efterlyser plan for grønne job

Regeringen har glemt arbejdspladserne i deres klimahandleplaner, og derfor må der lægges en plan for at skabe grønne job i Danmark.

Det mener Enhedslistens politiske ordfører, Mai Villadsen. Ifølge hende mangler der overblik over, hvilke job den grønne omstilling vil koste, og hvilke den vil skabe.

»Der er blevet tænkt i klimasiloer fremfor at sikre, at vi samtidig med at reducere CO2-udledningen også skaber grønne job«, siger hun.

Mai Villadsen mener, at regeringen har brugt frygten for at miste arbejdspladser som undskyldning for at udsætte den grønne omstilling.

Ifølge Villadsen kan de grønne job findes i både det offentlige og det private.

»Det kan være i forhold til at energieffektivisere vores bygninger, altså håndværkerjob. Det kan også være omlægning af toginfrastruktur eller job inden for genbrug, reparation og naturgenoprettelse«, siger hun.

ritzau