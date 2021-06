Veganerpartiet vælger ny forperson

Veganerpartiet har mandag aften konstitueret ny forperson og næstforperson i landsledelsen, efter tidligere partileder Henrik Vindfeldt trak sig med øjeblikkelig virkning fredag, oplyser partiet.

Ulla Koch er ny forperson, mens Jill Wortziger er blevet valgt som ny næstforperson.

»Der var stor opbakning til, at det skulle være hende. Hun har været med i dyrerettighedsbevægelsen i mange år og siden Veganerpartiets begyndelse«, siger Lars Corvinius Olesen, der er pressechef og medlem af landsledelsen i partiet.

Henrik Vindfeldt har siddet på posten siden september sidste år, hvor han erstattede Michael Monberg. De to var begge med til at stifte partiet i 2018.

Michael Monberg trak sig den måned, Veganerpartiet blev opstillingsberettiget til folketingsvalget.

»Henrik Vindfeldt gik af personlige årsager. Han har været med i to et halvt år og givet alt, hvad han har. Nu vælger han at lade andre gode kræfter komme til«, siger Lars Corvinius Olesen.

Han fortæller, at strukturen fremover bliver ændret, så ansvaret bliver delt ud til flere personer.

»Med den tidligere struktur havde få personer stort ansvar. I en frivillig organisation, som vi stadig er, hvor ingen er lønnede, er det vigtigt at uddelegere og sørge for, at der ikke er nogen, der bærer for meget«.

