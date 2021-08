Messerschmidts forsvarer: Bliver han dømt, betyder det farvel til Folketinget

Morten Messerschmidts (DF) advokat, Peter Trudsøe, siger i Retten i Lyngby, at hvis Messerschmidt bliver dømt, så vil han også ’blive dømt ud af Folketinget’.

Det sker under argumentation for eventuel strafudmåling i sagen mod Dansk Folkepartis næstformand, der står tiltalt for svig med EU-midler og dokumentfalsk.

»Og til sidst skal jeg knytte kommentarer til en eventuel strafudmåling, selv om jeg selvfølgelig mener, at der skal ske frifindelse,« siger Peter Trudsøe og nævner som et af punkterne:

»Jeg beder retten om at være opmærksom på, at man ved en dom vil stemme min klient ud af Folketinget. Nu er det jo ikke i sig selv en straf ikke at sidde i Folketinget, men det vil være en følge af en dom«.

Morten Messerschmidt har siden sagens begyndelse erklæret sig uskyldig i alle anklager og har derfor ikke sagt noget om, hvad konsekvensen ved en dom vil være for hans fremtidige politiske karriere.

Anklagemyndigheden har krævet en fængselsstraf på mindst seks måneders fængsel.

Men forsvarer Peter Trudsøe mener, at straffen - skulle der falde dom - skal være langt mildere. Ikke mindst fordi der har været tale om et langstrakt forløb, hvor den første efterforskning startede i EU i 2015.

»Hvis man fælder dom, skal der lægges vægt på, at forholdet er seks år gammelt, og der har været en lang sagsbehandlingstid«, siger Peter Trudsøe og fortsætter:

»Desuden har min klient gode personlige forhold og ingen personlig vinding ud af forholdet. Samtidig er der tale om et begrænset beløb (knap 100.000 kroner, red.), og regelgrundlaget er uklart«.

»Jeg anmoder om den mildest mulige dom«, siger Peter Trudsøe.

Han understreger igen, at han slet ikke mener, at der bør fældes dom, da han anser sin klient for at være uskyldig.

Der ventes dom i sagen klokken 15.

ritzau