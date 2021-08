Bag om Naser Khader: Partihop, Muhammed-krise og MeToo-sager

De Konservative smider Naser Khader på porten på grund af sager om krænkelser af kvinder igennem mange år.

Naser Khader har meldt sig ud af De Konservative, oplyser han onsdag på Facebook.

Det sker, efter at en række kvinder har beskyldt ham for at krænke dem, hvilket fik De Konservative til at igangsætte en advokatundersøgelse.

Resultatet af undersøgelsen ligger klar, og det har fået formand Søren Pape Poulsen (K) og en enig folketingsgruppe til at konkludere, at Khader ikke længere kan være medlem af partiet.

Læs mere om politikeren her:

Alder og uddannelse:

Navn: Naser Khader.

Alder: 58 år.

Født: 1. juli 1963 i Syrien.

Uddannelse: Cand.polit. fra Københavns Universitet, Master i teologi.

Folketingskarriere:

Medlem af De Radikale 1984-2007 (fra 2001 i Folketinget).

Folketingsmedlem for Ny Alliance og Liberal Alliance 2007-2009.

Folketingsmedlem for De Konservative 2009-2011.

Folketingsmedlem for De Konservative 2015-2021.

Løsgænger i Folketinget fra 2021.

Anden karriere:

Forfatter, radiovært, debattør.

Medlem af Københavns Borgerrepræsentation 1997-2000 for De Radikale.

Medlem af Etisk Råd 1998-2001.

Senior fellow ved den amerikanske tænketank Hudson Institute, Washington D.C. 2011-2015.

Politibeskyttelse: