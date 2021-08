Enhedslisten vil løse ligelønsproblemet med fem milliarder

Enhedslisten vil have regeringen med på at afsætte fem milliarder kroner årligt til at sikre ligeløn.

Derfor vil partiet efter torsdagens førstebehandling i Folketinget af hastelovsforslag i sygeplejerskekonflikten stille et ændringsforslag, som så skal være med i andenbehandlingen fredag.

»Vi vil stille et ændringsforslag til regeringens lovindgreb, som forpligter den til at indkalde til forhandlinger og finde penge til at løse ligelønsproblemet«, siger politisk ordfører Mai Villadsen (EL).

ritzau