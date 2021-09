Radikale vil genåbne klimaloven: »Vi både kan og skal blive et fuldstændig klimaneutralt samfund«

I et nyt udspil lægger de radikale op til, at flere af målsætningerne i klimaloven skal hæves, og samtidig vil partiet i sidste ende genforhandle aftalen. Dansk Erhverv er positive over for udspillet.