Radikal profil vækker intern opsigt med kommentar om statsborgerskab

Det vakte forvirring og intern uro, da Radikale Venstres politiske ordfører, Andreas Steenberg, i et interview med Altinget for et par uger siden støttede, at man bygger hegn og mure rundt om Europa.

Men også en anden hidtil lidt overset udtalelse i samme interview – om reglerne for at få statsborgerskab – vækker nu opsigt i hans eget parti. Radikale Venstre har ved de seneste stramninger på området, både i 2018 og i foråret i år, i talrige læserbreve og udtalelser kritiseret reglerne.