De mindste skolebørn får færre elever i klassen

I næsten tre årtier har klasseloftet ligget fast på 28 børn. Men nu sættes der penge af til at sætte det ned til maksimalt 26 børn i 0. - 2. klasse.

Det fremgår af årets finanslov, som regeringen er enedes om med støttepartierne og Alternativet samt Kristendemokraterne.

Aftalen indeholder også en ret til et ekstra år i børnehave, hvis der er behov for at udsætte skolestarten.

»SF gik til folketingsvalg på at give børnene mere ro på«.

»De børn, der har brug for at blive et år mere i børnehaven, får mulighed for det, før de skal starte i folkeskolen«.

«Vi sænker klasseloftet for de allermindste børn. Det er jeg særligt stolt af. Det er næsten 30 år siden, vi sænkede klasseloftet sidst«, siger SF-leder Pia Olsen Dyhr ved præsentationen mandag i Finansministeriet.

En opgørelse fra Børne- og Undervisningsministeriet viser, at antallet af elever i de mindste klasser med mere end 26 børn er steget med 83 procent på knap ti år.

Enkelte kommuner kan fortsat søge om dispensation. Hvis der eksempelvis er tale om en landkommune, der kun har én klasse, kan det ifølge Pia Olsen Dyhr måske give mening, at man er flere elever i klassen.

Klasseloftet i 3. - 9. klasse vil fortsat være 28 elever med mulighed for op til 30 elever i særlige tilfælde, da det vil koste mange milliarder kroner at indføre samme ordning for de ældre klasser.

I 2009 blev det gjort obligatorisk for børn at gå i børnehaveklasse. Samtidig blev reglerne ændret, så børn skal starte i skolen det år, de fylder seks år.

Det førte til en markant nedgang i antallet af børn, der kommer senere i skole end det år, hvor de fylder seks år.

I dag kan kommunalbestyrelsen give tilladelse til senere skolestart, men fremover får forældre og børn ret til en senere skolestart.

