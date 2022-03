»Hvis jeg ser en statistik om, at flere ukrainere kommer til Danmark, holder det mig ikke vågen et eneste sekund«

Det ville give et voldsomt pres på asylsystemet, hvis alle ukrainere skulle have en individuel behandling, siger udlændingeminister Mattias Tesfaye (S). Derfor er det nødvendigt at forskelsbehandle flygtninge, så ukrainere får lettere ved at få opholdstilladelse end for eksempel syrere.