Det Kriminalpræventive Råd: Justitsministeriets rapport om udgifter til bander kan ikke stå alene Der mangler redskaber til at se bandekriminalitet som et socialt problem, mener Det Kriminalpræventive Råd.

Justitsministeriets nye opgørelse over, hvor mange penge samfundet bruger på bandekriminalitet, kan ikke stå alene, hvis man vil have en ordentlig debat om, hvordan man løser problemerne med banderne. Sådan lyder meldingen fra Det Kriminalpræventive Råd.

»Det er positivt, at man prøver at forholde sig til, hvad det koster at have en indsats mod banderne, og den her rapport kaster jo lys over noget af det. Men jeg vil mene, at den ikke kan stå alene, hvis man for alvor vil have en debat om, hvordan man adresserer bandeudfordringerne«, siger Anna Karina Nickelsen, sekretariatschef i Det Kriminalpræventive Råd.

En række vigtige faktorer udeladt

Rapporten fra ministeriet er udarbejdet, fordi Dansk Folkeparti i 2016 krævede af justitsministeren, at de danske skatteydere kunne få indblik i, hvor mange penge bandekriminaliteten koster samfundet. Men rapporten udelader en lang række vigtige faktorer, som er væsentlige for at få det fulde billede, mener eksperter i samfundsøkonomi.

At få overblik over udgifterne handler dog ikke kun om, hvor mange penge vi bruger. Det handler også om, hvor og hvordan vi bruger dem, mener Anna Karina Nickelsen.

Rapporten dækker ikke de forebyggende indsatser Anna Karina Nickelsen, Det Kriminalpræventive Råd

»Det er ret vigtigt også at se på de afledte konsekvenser for familier, for eksempel hvordan etablerer de her mønstre med kriminalitet sig, og hvordan får vi effektivt brudt dem. Det er jo det, vi skal prøve at indkredse, og det rækker meget langt ind i de kommunale og sociale budgetter. Rapporten koncentrerer sig om de udgifter, der afholdes i justitsvæsnet«, siger Anna Karina Nickelsen.

Den type udgifter dækker finansieringen af hele turen gennem retssystemet, når et bandemedlem er blevet anholdt.

»Rapporten dækker ikke de forebyggende indsatser. Exitprogrammerne er med i rapporten som ret små udgifter, men pengene til den slags forebyggelse kan ikke begrænses til det. Mange af de foranstaltninger ligger i kommunerne«, siger Anna Karina Nickelsen.

På overførselsindkomst

Noget af det, der koster samfundet penge, men som ikke er med i rapporten, er, at nogle bandemedlemmer er på overførselsindkomst, mens de er kriminelle, og altså ikke går på arbejde og betaler indkomstskat til den fælles kasse.

»Det er jo ikke så nemt for borgerne at holde det sammen på nuværende tidspunkt, fordi det ligger i nogle øer rundtomkring, hvor man arbejder sig ind imod den samme problematik fra forskellige vinkler«, siger Anna Karina Nickelsen, der mener, at der i Danmark stadig kan være langt mellem de forskellige myndigheder i forhold til at koordinere en samlet indsats mod bandekriminalitet.

»Det er jo for eksempel en udfordring, at udgifterne ligger i restvæsnet, men at investeringerne langt hen ad vejen ligger i kommunerne i forhold til en tidlig indsats over for børn. Der er langt fra det ene til det andet«, siger Anna Karina Nickelsen og fortsætter:

»Der mangler ligesom det redskab, som kan samle tal for kriminalitet som et socialt problem«.