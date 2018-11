61 millioner til seksuelt misbrugte fra satspuljen: »Det er en historisk dag for senfølgeramte« Det skal være slut med lange ventelister og manglende handlingsplaner for voksne, der lever med senfølger fra seksuelle overgreb i barndommen, lyder det fra børne- og socialministeren.

Årets satspuljemidler er blevet fordelt, og en stor pose penge er gået til voksne, der har været udsat for seksuelt misbrug i barndommen. Området har fået 61,2 millioner kroner fordelt fra 2019 til 2022. Det kommer til at betyde store ændringer, lyder det fra børne- og socialminister Mai Mercado (K):

Fakta Fordeling af satspuljens 1,1 miliard kroner Børn, unge og familier samt senfølgeramte får i alt 440,2 millioner kroner.

Indsatser mod vold og for mennesker i krise får i alt 181 millioner kroner.

Støtte til organisationer og indsatser får i alt 81,4 millioner kroner.

Initiativer mod udsathed og mistrivsel får i alt 18,9 millioner kroner.

Initiativer med fokus på good governnce og borgernes retsstilling får i alt 22,6 millioner kroner. Vis mere

»Vi kommer til at lave en meget stor forandring på senfølgeområdet. I dag er der jo tre centre i Danmark, som er vidt forskellige med forskellige ventelister. Der har vi brug for at få en handlingsplan for, hvad der skal ske med senfølgeområdet«, siger ministeren.

Det er en historisk dag for de mange senfølgeramte, som vi ser fremadrettet kan få en bedre koordineret indsats end tidligere Michael Pal, Landsforeningen Spor

Politiken har siden september sat fokus på, at voksne med senfølger fra seksuelle overgreb i barndommen mangler hjælp til at bearbejde fortiden. Landets tre Centre for Seksuelt Misbrug har haft ventelister på over to år, og målgruppen har udover centrene haft svært ved at få rådgivning til at søge hjælp. Det vil ministeren og partierne bag satspuljeaftalen sætte en stopper for.

»Vi har brug for at få en handlingsplan for, hvad der skal ske med senfølgeområdet. Det arbejde, vi gerne vil hen i mod, er dels, at ventetiderne bliver kortere, og at man får lavet et mere koncentreret program til de mennesker, som lider af senfølger fra seksuelle overgreb«, siger ministeren.

Analyser giver ingen løsninger

Den udlægning er socialordfører Pernille Rosenkrantz-Theill fra Socialdemokratiet enig i. Hun kalder det for en »stor sejr« for et område, der i alt for mange år har været nedprioriteret.

»Jeg synes jo, vi er nået sindssygt langt, og faktisk så er det sådan, at vi har sat så mange penge af, at vi faktisk mere end fordobler de ressourcer der er på senfølgecentrene. Med de penge der er sat af, kan vi komme helt ned på et par måneders ventetid i stedet for op til to et halvt år«, siger hun.

Der er gennem årene blandt andet lavet to kortlægninger af tilbud til målgruppen, som kun har været halvt forløst, fordi de har manglet hele det kommunale regis tilbud, hvilket Pernille Rosenkrantz-Theill tidligere i Politiken har kaldt »miserabelt«.

I den nye aftale vil partierne derfor droppe kortlægninger og analyser for i stedet at lave en handlingsplan på tværs af de tre Centre for Seksuelt Misbrug, kommuner og regioner, hvilket endeligt skal gøre det nemmere for målgruppen at vide, hvor de kan gå hen og få hjælp.

»Vi skal ikke have flere analyser, og derfor er vi gået over til en handleplan i stedet, og det vil sige, at vi har slået fast, at der skal en decideret omstrukturering af området til, fordi det ikke fungerer, som det er lige nu«, fortæller Pernille Rosenkrantz-Theill.

»Brugerperspektiv har stor betydning«

I Dansk Folkeparti glæder man sig også over den nye aftale, hvor socialordfører Karin Nødgaard ser frem til, at der skal oprettes et samarbejdet mellem de forskellige instanser, så alle kan bidrage til at hjælpe målgruppen bedre.

»På Christiansborg skal vi have dialog med KL, og få fortalt, hvad vi har sat fokus på, som de også bør sætte fokus på. Det forventer vi, at de gør, for det har vi afsat midler til. Men de skal også vide, hvad de skal gøre, og det er jo der, det bliver spændende. Det her er jo ikke noget, vi har løst om et halvt år. Det her er en proces, vi sætter i gang«, forklarer Karin Nødgaard.