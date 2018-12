Ørsted lover 100 procent vindenergi, men eksperter siger, at det er umuligt

»Vi forsøger at forklare det så præcist, som det nu en gang er muligt. Vi har lagt os op ad Forbrugerombudsmandens praksis om kommunikation om strøm afdækket af certifikater, og vi mener således ikke, at vi kommer til at vildlede vores kunder«, skriver Louise Hahn.

Til spørgsmålet om, hvorfor Ørsted skriver, at de dækker deres kunders elforbrug med 100 procent vindenergi, når det ikke er muligt, svarer Louise Hahn:

»Vi mener, at det godt kan lade sig gøre som kunde at få dækket sit årlige elforbrug med vindenergi. Vores danske havvindmøller producerer hvert år mere vindenergi, end vores private kunder bruger. Dernæst sikrer vi med køb af certifikater, at lige præcis den strøm, vi leverer til det danske elnet, er certificeret grøn«.

Louise Hahn anerkender, at det som forbruger kan være svært at forstå certifikatsystemet til fulde. Men hun fastholder, at deres kunder er sikret grøn energi.

»Som det europæiske elsystem er bygget op med sammenblanding af strøm fra mange både grønne og mindre grønne kilder, vil det aldrig være muligt at kunne følge elektronerne fra vindmølle til stikkontakten. Men med egen produktion og indkøb af grønne certifikater er det her måden, at vores kunder kan sikre sig grøn samvittighed på og samtidig være med til at påvirke vores verden i en fortsat klimavenlig retning«.