Klar tendens overrasker forsker: Grønne omgivelser allerede i barndommen er godt for psyken

Børn, der er vokset op med natur og grønne træer, har mindre risiko for psykiske lidelser som voksen, antyder et nyt studie fra Aarhus Universitet, som det første i verden. Forskerne mener, at det bør inspirere byerne til at prioritere grønne områder højere.

I Fælledparken i København boltrer børn sig på en grøn legeplads. De er tydeligt glade for de grønne omgivelser. Hvad de ikke ved, er at det måske også vil komme dem til gavn senere i livet.



Forskere har nu påvist en sammenhæng mellem de grønne omgivelser og vores psykiske helbred:



»Jeg var overrasket over, hvor klar tendensen var i alle de psykiske lidelser, vi undersøgte. Det, synes jeg faktisk var meget imponerende. Og på et mere tydeligt plan end jeg havde turde håbe på«, siger postdoc Kristine Engemann fra Aarhus Universitet og Center for Registerforskning. Hun har stået i spidsen for undersøgelsen, der netop er blevet offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Proceedings of the National Academy of Sciences.