Vrede forældre melder Undervisningsministeriet til politiet for lovbrud i trivselsmålinger

Mange forældre til skoleelever er oprørte over Politikens nyhed 1. januar om, at de årlige trivselsmålinger gemmes til evig tid med barnets cpr-nummer.

En lang række har rejst deres bekymring og vrede over for Politiken og på de sociale medier, og mindst to har nu politianmeldt Undervisningsministeriet for at overtræde persondataloven.

»Det er en krænkelse af mine børns rettigheder. Jeg er ansvarlig for mine børn, og det her foregår, uden jeg får det at vide. At antage at det er okay at gemme børns personlige tanker og følelser for evigt, er så skræmmende, at jeg har svært ved at sætte ord på det«, siger Ludvig Lohse, forælder til to skoleelever i Aarhus.

Forældre har intet fået at vide

Kun i en notits i et nyhedsbrev er han blevet overordnet informeret om, at trivselsmålingerne gennemføres. Tirsdag indgav han derfor en anmeldelse til Østjyllands Politi.

Sagen kort Trivselsmålinger Som led i folkeskolereformen (fra 2015) og gymnasiereformen (fra 2017) er der indført årlige trivselsmålinger, hvor hver elevs besvarelse af følsomme spørgsmål om bl.a. trivsel, sundhed og chikane fra 0. klasse til 3.g indsamles og gemmes til evig tid med cpr-nummer. Ministeriet har siden 2015 præsenteret undersøgelsen for folkeskoleforældre som »anonym« og generelt undladt at oplyse om formålet med at indsamle data på cpr-niveau, om slettefrister og om de registreredes øvrige rettigheder, som beskrevet i persondatalovens paragraf 28. Vis mere

En forælder i Vejle har også politianmeldt ministeriet for brud på persondataloven. Anklagerne går blandt andet på, at ministeriet har gennemført målingerne siden 2015 uden på lovmæssig vis at orientere forældrene om, at registreringen af data om børnenes trivsel og sundhedstilstand sker med cpr-nummer, og at personoplysningerne aldrig slettes.

Vi skal ikke have et Big Brother-samfund, hvor borgerne ikke aner, hvad der bliver registreret på deres børn og hvorfor, og hvor data kan opbevares på den enkelte ud i al evighed. Derfor har jeg udsat trivselsmålingen Merete Riisager, undervisningsminister (LA)

Politiken har afdækket, hvordan ministeriet tværtom har oplyst forældre om, at de obligatoriske trivselsmålinger er »anonyme«. Også andre centrale oplysninger om registreringen af hundredtusindvis af børn er blevet og bliver fortsat udeladt i ministeriets informationer; en dataretlig ekspert har vurderet, at persondataloven er blevet overtrådt i sagen.

»At folk vælger at overdrage deres personlige data til Facebook og Google er deres valg. Men denne sag tager retten til privatliv til et andet niveau, når staten tilsyneladende »ejer« vores børns private tanker og følelser. Det er meget alvorligt og foruroligende. Hvad mine børn har af følelser og tanker - det kommer ingen ved og da slet ikke staten«, siger Ludvig Lohse.

Han fortæller, at han aldrig ville acceptere denne indsamling og lagring af de private data om sine børn, hvis han blev givet en reel valgmulighed.

Minister: Vi har et problem

Politikens artikler har ført til, at undervisningsminister Merete Riisager (LA) nu har sat den kommende trivselsmåling i folkeskolen på hold.

»Trivselsmålingerne er vedtaget i folkeskoleforliget og gymnasieforliget. Ideen var at hjælpe borgerne, antager jeg. Føler borgerne i stedet, at de bliver overvåget, så har vi i mine øjne et problem. Vi skal ikke have et Big Brother-samfund, hvor borgerne ikke aner, hvad der bliver registreret på deres børn og hvorfor, og hvor data kan opbevares på den enkelte ud i al evighed. Derfor har jeg udsat trivselsmålingen«, lyder det i en mail fra ministeren.

Politiken har spurgt hende, hvad der skal ske med de gemte data fra hundredtusindvis af skolebørn, som ser ud til at være blevet indsamlet i strid med persondataloven. Det vil ministeren endnu ikke svare på.

»Jeg vil drøfte sagen med forligskredsen, før jeg vil overveje eventuelle ændringer«.

Forligskreds vil se på nødvendigheden af cpr-registrering

Forligskredsen består af Folketingets partier, undtagen Enhedslisten og Alternativet. Socialdemokratiets undervisningsordfører ser frem til at drøfte den måde, som målingerne gennemføres på.

»Vi bakker op om trivselsmålingerne, for der er ingen tvivl om deres nødvendighed og brugbarhed. Men de skal selvfølgelig følge loven, og ministeriet skal naturligvis give de rigtige oplysninger. Og hvis det viser sig, at det ikke er nødvendigt at indsamle oplysningerne på cpr-niveau, så skal vi heller ikke gøre det«, siger Annette Lind.