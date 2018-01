Danmarksmesteren i børns trivsel er på datadoping

Ny trivselsundersøgelse placerer Esbjerg på en fornem førsteplads, når det gælder trivslen blandt folkeskoleelever«. Sådan lød indledningen i en artikel i Jydske Vestkysten 21. juni 2017.

Artiklen fortalte, at Esbjerg Kommune ligger nummer et på Undervisningsministeriets opgørelse over indsamlede data fra de nationale målinger af elevernes trivsel. Der var én kommentar til artiklen fra en læser: »Dem, der har lavet den undersøgelse, har på ingen måde selv børn i en af de skoler i Esbjerg«.

Esbjerg har systematiseret og digitaliseret sit arbejde med trivselsmålingerne så intenst, at kommunens egne lærere nu rejser tvivl om troværdigheden ved den nationale trivselsmåling og resultaterne fra den vestjyske kommune.

De elever, som godt ved, at der er ting i skolen eller hjemmet, som ikke er optimale, vil mange gange være tilbøjelige til at sørge for, at målingen bliver grøn. Maja Gundermann Østergaard, lærer og repræsentant for Esbjerg Lærerforening

Esbjerg har indkøbt et it-system fra Rambøll, der giver de enkelte lærere adgang til at læse elevernes individuelle besvarelser, der er koblet op på deres cpr-nummer. Og lærerne har også pligt til at handle på disse trivselsdata. Det er i strid med regelgrundlaget og Undervisningsministeriets løbende anvisninger til kommunerne om, at besvarelserne skal være »fortrolige«.

Ekspertgruppen bag den obligatoriske trivselsmåling har i en forudgående rapport skrevet, at »alle mennesker og også børn svarer mest ærligt på spørgsmål om undervisningsmiljø og trivsel, hvis de loves og sikres anonymitet. Hertil kommer, at data om trivsel må betragtes som personfølsomme oplysninger, som blandt andet går tæt på den enkeltes sundhed, relation til lærere og relation til andre elever«.

Eleverne er røde, gule eller grønne

Ikke desto mindre fortæller lærere i Esbjerg, at de trækker rapporter om deres elevers besvarelser direkte i it-systemet Hjernen & Hjertet. Eleverne får tildelt farvekoder ud fra deres besvarelser, afhængigt af bekymringsniveauet – rød, gul eller grøn – og lærerne skal følge systematisk op på de elever, der slår ud som røde eller gule.

De skal lave en opfølgende ressourceprofil af, om der er ingen, let eller kraftig bekymring. I sin præsentation af systemet kalder Rambøll det selv for et »bekymringsskema«.

Hvis bekymringen er overvejende rød eller gul, skal forældrene inddrages, og der skal udarbejdes fokuspunkter, hvor lærerne skal gøre rede for, hvordan elevens trivsel kan blive god og grøn.

»Vi er som lærere kun interesserede i, at elever trives, og jeg ville da rigtig gerne kunne glæde mig over, at Esbjerg ligger i toppen. Men jeg forholder mig altså meget kritisk til denne metode«, siger Maja Gundermann Østergaard, lærer og repræsentant for Esbjerg Lærerforening.

sagen kort Statens høst af data om børn Politiken har de seneste dage afdækket, hvordan data om børn fra trivselsmålingerne i folkeskolen er blevet præsenteret for forældre som »anonyme«, men reelt kobles sammen med hvert enkelt barns cpr-nummer og aldrig bliver slettet. Det har fået undervisningsministeren til at sætte 2018's trivselsmåling på foreløbigt hold. Samtidig har flere forældre politianmeldt ministeriet for brud på persondataloven. Ministeriet har fastslået, at dataindsamlingen på cpr-niveau alene skal bruges til forskning og statistik. Men nu kan Politiken så fortælle, hvordan flere kommuner systematisk bruger de indsamlede trivselsdata til at følge konkret op på de enkelte skolebørn. Det sker på trods af, at ministeriet flere gange har fastslået over for kommunerne, at det ikke er tilladt. Også Datatilsynet er nu af egen drift gået ind i sagen og har foreløbigt anmodet om redegørelser fra ministeriet og Styrelsen for IT og Læring. Vis mere

Den nationale trivselsmåling skal gennemføres en gang om året, men Esbjerg Kommune har valgt at køre den to gange om året. Derudover har kommunen indlagt en række tilføjede spørgsmål om elevernes sundhedstilstand.

Eleverne har gennemskuet systemet

En anden esbjergensisk lærer oplever, at særligt de ældre elever har gennemskuet systematikken og bevidst svarer rosenrødt i trivselsmålingerne.

»Eleverne ved jo, at hvis de svarer det eller det, så bliver de røde i trivselsmålingen, og så tager vi kontakt til dem og deres forældre. Derfor er der mange klasser, hvor der på mærkværdig vis pludselig ikke er en eneste elev med trivselsproblemer. Og derfor ser det på overfladen ud til, at de fleste elever stortrives i Esbjerg«, siger læreren, der ønsker at være anonym af hensyn til sin stilling.

Maja Gundermann Østergaard fra lærerforeningen er enig. Hun tilføjer, at spørgsmålene også bliver misforstået af eleverne. Derfor ser lærerne, at ellers velfungerende elever pludselig popper op med de bekymrende farver i systemet.

»De elever, som godt ved, at der er ting i skolen eller hjemmet, som ikke er optimale, vil mange gange være tilbøjelige til at sørge for, at målingen bliver grøn. De ved jo godt, at hvis den er rød eller gul, så tager vi kontakt til hjemmet. Til gengæld oplever vi også det modsatte – at elever, som vi mener trives, lige har haft en dårlig dag eller et dårligt frikvarter og derfor svarer dårligt til det hele. Så skal vi lave ressourceprofil og fokuspunkter og følge op. Min bekymring her er, at alt vores indtastningsarbejde fjerner fokus fra de elever, som reelt ikke trives«.

Det spørges der om Undervisningsministeriet opstiller en obligatorisk spørgeramme i trivselsmålingen. Kommuner bruger svarene til at lave tiltag over for den enkelte. Spørgsmål til elever i 4.-9. klasse omfatter: Kan du koncentrere dig i timerne? Føler du dig ensom? Hvor tit har du ondt i maven? Hvor tit har du ondt i hovedet? Er du bange for at blive til grin i skolen? Hvor ofte føler du dig tryg i skolen? Er du blevet mobbet i dette skoleår? Andre elever accepterer mig, som jeg er? Vis mere

It-systemet er udviklet af Rambøll i samarbejde med Vejle Kommune. Rambøll oplyser, at op til 10 kommuner inden for de seneste år har købt systemet til at bruge data på individniveau. Selskabet vil ikke sætte navne på kommunerne eller udtale sig.

Vejle Kommune bekræfter, at kommunen foretager indsamling og behandling af elevers trivselsdata på individniveau. Men fredag havde kommunen ikke mulighed for at svare på Politikens juridiske og dataetiske spørgsmål.

Kostbar tid til trivsel går tabt med indtastninger

Lærerne i Esbjerg oplyser, at arbejdet med rapporter, ressourceprofiler og forældredialog gerne tager over en time i snit per elev. Derfor har lærerne selv en interesse i, at målingerne bliver positive. Grønne. De ved eksempelvis, at eleverne har en tendens til at svare mere negativt fredag eftermiddag efter en lang dag og hård uge, mens de unge sind er mildere en mandag eller tirsdag formiddag.

Maja Gundermann Østergaard oplyser, at lærerforeningen har rejst bekymringen over for kommunen. Både over validiteten i trivselsundersøgelserne og over, at bureaukratiet risikerer at ramme det vigtige og nære trivselsarbejde med børnene og deres forældre.