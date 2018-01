Flere frivillige rykker ind i skolen, men de må kun være flødeskum Frivillige kan skabe ekstra nærvær for eleverne i undervisningen i landets folkeskoleklasser. Men det må ikke blive en glidebane mod gratis arbejdskraft, mener Danmarks Lærerforening.

Mindst hver tredje kommune inddrager frivillige i folkeskolerne. Det viser den seneste frivilligrapport fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde fra sidste år, der er finansieret af Børne- og Socialministeriet.

Der er generelt en stigende tendens til at inddrage frivillige i det offentliges velfærdsopgaver. 74 procent af landets kommuner vurderer selv, at de samarbejder mere med frivillige foreninger i dag, end de gjorde for to år siden. Udviklingen har været i gang længe, for det samme svarede størstedelen af kommunerne både i 2014 og 2012.

En af disse foreninger er Skolens Venner, som i syv af landets kommuner engagerer frivillige, der har tid og overskud til at blive en såkaldt skoleven for en lokal skoleklasse. Ligeså gør blandt andet Seniorer i Skolen i Odense Kommune.

Per Fibæk Laursen er professor på DPU - og så er han selv skoleven i Roskilde. Han mener, at frivillige kan fungere som en håndsrækning til elever og lærere i det daglige arbejde.

»Frivillige i folkeskolen kan først og fremmest aflaste læreren. De kan være den flødeskum på kagen, der giver ekstra overskud i undervisningen. Der foregår meget i et klasseværelse, og det kan være svært for læreren at følge med i det hele og tale med hver enkelt elev«, siger han.

Når eleverne eksempelvis laver gruppearbejde, kan den frivillige hjælpe de elever, der har brug for hjælp. Det er ikke nødvendigvis et udtryk for, at de frivillige agerer ekstra-lærer, mener professoren.

»Frivilligforeningerne lægger vægt på, at de frivillige ikke må varetage arbejde, der burde være normeret og lønnet personale til. Man kan selvfølgelig sige, at der ikke ville være behov for de frivillige, hvis alle skoler havde råd til en tolærerordning i alle klasser – men det er på ingen måde et realistisk økonomisk scenarium, at de skulle få råd til det«, siger han.

En politisk vision

Lærke Bonnesen, ph.d.-studerende på Roskilde Universitet, forsker i frivillighed og har skrevet speciale om netop frivillige i folkeskolen. Hun mener, at det offentliges stigende brug af frivillige er et udtryk for flere tendenser.

»De seneste årtiers nedskæringer i det offentlige kan have skabt et øget behov for at samarbejde med frivillige. Risikoen er, at de frivillige kommer til at fungere som brandslukker på skolerne, hvis der er problemer med at sikre kvaliteten inden for budgettet«, siger Lærke Bonnesen.

Men det er kun en lille del af det samlede billede. For lige så stor er påvirkningen fra de politiske vinde, der blæser i retning af mere inddragelse af frivillige i det offentlige, vurderer hun.

»Frivilliginddragelse er oppe i tiden. Og i Danmark er der med det store fokus på danske værdier, hvor foreningsdanmark ofte fremhæves, enighed på tværs af de politiske fløje om, at de frivillige er civilsamfundets helte, som man gerne vil inddrage i velfærdssamfundet«, siger hun og peger på det aspekt af folkeskolereformen, der kaldes "Den Åbne Skole", hvor skolerne skal samarbejde med eksempelvis frivillige idrætsforeninger.

Det er afgørende for at få det bedste ud af samarbejdet mellem skoler og frivillige, at man finder det rette match mellem opgaver og frivillige, mener hun.