Rektorer på ghettogymnasier: Lad regionerne blande sig endnu mere i at fordele eleverne Regionerne skal gribe ind, allerede når 30 procent af et gymnasiums ansøgere er af anden etnisk herkomst, i stedet for ved 50 procent, som regeringen foreslår.

Det stritter i to retninger.

Så klart lyder dommen over regeringens nye udspil om elevfordeling på almene gymnasier fra en række rektorer og fra interesseorganisationen Danske Gymnasier.

Udspillet blev fremlagt i Berlingske i dag og er en del af den ghettoindsats, regeringen præsenterer torsdag.

Giv regionerne mere politisk ansvar

Først det positive, der dog rummer potentialet til at blive endnu bedre:

I dag fordeler gymnasierektorer ansøgerne imellem sig i lokale fordelingsudvalg efter optagelsesregler som bopæl, særlige hensyn og særlig tilknytning. Forslaget lægger op til, at fordelingsudvalgene fremover skal kunne se bort fra de normale regler, hvis et eller flere gymnasier oplever problemer som konsekvens af elevsammensætningen.

Hvis et gymnasiums andel af elever med udenlandsk baggrund overstiger 50 procent har udvalgene pligt til at iværksætte tiltag, og regionsrådet må gribe ind og kræve, at de finder en løsning.

»Jeg synes, det er en god ting, at politikerne anerkender, at det er politisk ansvar at få løst fordelingsudfordringerne, og at man placerer det politiske ansvar hos regionerne« Mogens Andersen, rektor på Høje-Taastrup Gymnasium

Det er netop den inddragelse af regionerne, der høster roser fra flere rektorer.

Men regeringen bør give regionerne endnu mere magt, mener Mogens Andersen og Kirsten Jensen, rektorer på henholdsvis Høje Taastrup Gymnasium og Hvidovre Gymnasium. 50 procentsgrænsen for regionernes indgriben er for højt, siger de.

»Jeg synes, det er en god ting, at politikerne anerkender, at det er et politisk ansvar at få løst fordelingsudfordringerne, og at man placerer det politiske ansvar hos regionerne. Pligten burde måske indtræde ved 30 procent i stedet for 50 procent, og det er også der, jeg tror, den ender«, siger rektor Mogens Andersen med henvisning til de videre forhandlinger om forslaget.

På hans arbejdsplads, Høje Taastrup Gymnasium, var mere end hver fjerde elev i skoleåret 2016/2017 af ikke-vestlig herkomst.

Det synspunkt deler han med rektoren på Hvidovre Gymnasium og HF, Kirsten Jensen. Her havde 53 procent af sidste skoleårs elever rødder i et ikke-vestligt land.

Socialdemokratiet foreslog grænse på 30 procent

De 30 procent er ikke et tal grebet ud af luften. I december foreslog Socialdemokratiet at sætte et loft på netop 30 procent for elever med udenlandsk baggrund i gymnasierne.

Men regeringens forslag adskiller sig positivt herfra ved at være mere konkret i sin udformning og ved at give regionerne politisk magt, lyder det fra blandt andre Yago Bundgaard, som er rektor på Langkær Gymnasium i Aarhus.

Her har hver syvende elev en ikke-vestlig baggrund.

»De selvejende institutioner er ikke designet til at løse den samfundsopgave, og det nye forslag giver regionerne og ministeriet en meget mere aktiv rolle i at løse de her fordelingsudfordinger. Det, mener jeg, er godt«, siger Yago Bundgaard.

Han peger på, at lokaludvalgene i dag er i dag er meget overladt til sig selv, og at det er årsagen til de »uheldige elevfordelinger i Aarhus og på den københavnske vestegn«.

Kontraproduktivt at tillade profilgymnasier

Så til den rene ris.

Alle tre rektorer på såkaldte ghettogymnasier mener, at udspillets anden del, nemlig forslaget om at tillade alle gymnasier at oprette særlige »profiler«, er en ommer.