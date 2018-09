Analyse: Riisager har overbevist Løkke om, at skolereformen er blevet en svær sag, som helst skal afmonteres inden valgkampen

FOR ABONNENTER

Fra helhed til frihed. Sådan er pendulet på vej til at svinge tilbage. Fra skolereformens ord om helhed og varierede skoledage. Til den betoning af frihed, som innovationsminister Sophie Løhde (V) og undervisningsminister Merete Riisager (LA) allerede har bebudet forud for dagens pressemøde om fremtiden for den offentlige sektor.