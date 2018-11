Ny rapport: Ordblinde hjælpes for sent og for tilfældigt Halvdelen af unge ordblinde var ti år eller yngre, da de blev opmærksomme på deres læsevanskeligheder. Men kun hver fjerde var testet, da de fyldte 11 år.

For sent og for forskelligt fra kommune til kommune.

Sådan opsummeres den danske indsats for ordblinde i en ny undersøgelse lavet af Epinion for Egmont Fonden. Undersøgelsen viser blandt andet, at halvdelen af ordblinde var ti år eller yngre, da de blev opmærksomme på deres læsevanskeligheder. Alligevel var det kun hver fjerde, som var testet, før de fyldte 11 år.

»Børnene siger, at det er en lettelse at blive testet. Det skal vi lytte til. For når vi spørger børnene, er de godt klar over, at de har udfordringer med at læse. Men de voksne ser det ikke altid. Derfor synes vi, at det er vigtigt, at børnene bliver testet tidligt«, siger Henriette Christiansen, som er direktør i Egmont Fonden.

»I dag kan man identificere risiko for ordblindhed helt nede fra 0. klasse. Undervisningsministeriet anbefaler, at børn screenes i 0. klasse. Det er nogle kommuner begyndt at gøre, men det er ikke udbredt. Og det på trods af, at vi ved, at den tidligere indsat er helt afgørende for, at ordblinde senere kan gennemføre en ungdomsuddannelse«, siger hun.

Selv om 86 procent af ordblinde elever starter på et gymnasium eller en erhvervsskole efter skolen, er det kun 69 procent, som ender med en studenterhue på hovedet eller et svendebrev i hånden.

»Langt flere elever kunne hjælpes, hvis de fik de rigtige hjælpemidler, og hvis elever med sprogvanskeligheder systematisk blev testet fra 0. klasse. Det vil både menneskeligt og samfundsøkonomisk være en god investering«, siger Henriette Christiansen og peger på, at testen også er et pædagogisk redskab, som alle elever kan have glæde af.

Desillusion i skolen

Professor i læsning ved Center for Læseforskning, Carsten Elbro, har bistået kollegaen, lektor Anna Steenberg Gellert, ved udviklingen af ordblinde-risiko-testen, som kan anvendes fra slutningen af 0. klasse. Han peger også på, at tidlig indsats er helt afgørende.

»Vi ved, at ordblinde børn hurtigt bliver desillusionerede i skolen, hvis de forsøger at følge med uden at få den rigtige hjælp. Derfor er det længe at vente på den test, som eleverne typisk møder i slutningen af tredje klasse«, siger han. Den såkaldte risiko-test kan med 90 procents sikkerhed vise, om eleverne bliver ordblinde eller ej.

»Så der er ikke tale om, at børn testes for sjov. Hvis børnene testes tidligt, kan skolerne spare en masse senere. Det både til enorme udgifter og tab af menneskelige ressourcer, når elever i dag kan komme helt frem til ungdomsuddannelserne, før det erkendes, at deres faglige problemer skyldes ordblindhed«, siger Carsten Elbro.

Mikael Højbjerg er ordblindelærer og medstifter af Ordblindetræning, der har udviklet læringsforløb til ordblinde børn. Han kan godt genkende billedet af store forskelle fra kommune til kommune.