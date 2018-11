Rektor på Københavns Universitet modsiger sig selv i skrift og tale

Fakta

Nye retningslinjer

I juni 2018 udsendte KU retningslinjer for håndtering af krænkende adfærd. Her fremgik det i fremhævet skrift: »Det er medarbejderens eller den studerendes oplevelse af at have været udsat for krænkende adfærd, der er udgangspunktet«.

Tre studerende på jurastudiet på Københavns Universitet klagede i september over udklædning som bl.a. indianere og mexicanere. Daværende prodekan på Jura Stine Jørgensen sendte en e-mail ud til de studerende bag introforløbet, hvor de fik besked på, at de ikke måtte klæde sig ud, hvis udklædningen går på »etnicitet, seksualitet og religion m.v.«.

Tænketanken Justitia har udgivet et notat, hvori det hedder, at Københavns Universitets retningslinjer om krænkende adfærd er formuleret så bredt, at de truer studerendes og underviseres ytringsfrihed.

