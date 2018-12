Mindre karakterræs i gymnasiet: Alle partier er enige om ny aftale for optagelse på universiteter Et enigt Folketing vil have nye optagelsesregler på universiteterne og indfører samtidig mulighed for at afbryde studierne uden at miste retten til at fortsætte.

Fremtidens gymnasieelever kan glæde sig til mindre karakterræs før universitet. Og fremtidens studerende kan se frem til mulighed for at arbejde op til tre år, når de har taget bestået deres bachelorgrad, uden at miste retten til at afslutte uddannelsen med en master og eller en kandidat uddannelse.

Fakta Det betyder aftalen Sådan vil nye studerende møde de nye regler før og under studierne

Før universitetet

Bonussen for at starte på en videregående uddannelse senest to år efter endt ungdomsuddannelse fjernes. I dag kan studenter gange deres gennemsnit med en 1,08, hvis de søger ind på en uddannelse højest to år efter studentereksamen.

Der kommer et nyt optagelsessystem, hvor der kommer mindre fokus på karakterer og mere på optagelsessamtaler og prøver.

Der bliver færre uddannelser at vælge mellem.

Under uddannelsen Mulighed for efter bacheloruddannelse at være på arbejdsmarkedet i tre år og stadig have ret til at komme tilbage til universitetet igen. Mulighed for at for at tage en 1-årig masteruddannelse efter bacheloren. Denne muligheder vil kun gælde 25 uddannelser og vil være et forsøg, der foreløbig skal vare to år.

Bedre mulighed for at tage en anden kandidatuddannelse end den naturlige overbygning.

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet

Det er konsekvensen af en politisk aftale, som samtlige politiske partier i Folketinget har skrevet under på.

Aftalen betyder blandt andet, at bonussen for at starte på en videregående uddannelse senest to år efter gymnasiet fjernes. I dag kan studenter gange deres gennemsnit med 1,08, hvis de søger ind på en uddannelse højest to år efter studentereksamen. Den regel har længe været udskældt, fordi den angiveligt øger talfikseringen i gymnasiet uden at få de studerende hurtigere i gang med en uddannelse.

Samtidig betyder aftalen, at der kommer et nyt optagelsessystem, hvor der kommer mindre fokus på karakterer og mere på optagelsessamtaler og prøver. Præcis hvordan det nye optagelsessystem kommer til at se ud vil variere fra uddannelse til uddannelse, og der er ikke i aftalen færdig plan for den del aftalen.

Desuden betyder aftalen, at der nu bliver mulighed for efter bacheloruddannelse at være på arbejdsmarkedet i tre år og stadig have ret til at komme tilbage til universitetet igen.

Få torne

Der er mange roser og kun få torne til den nye aftale.

Dansk Industri glæder sig over at aftalen kan føre til et bedre samspil mellem universitetsuddannelserne og arbejdsmarkedet.

»Den nye aftale er guld værd for både de studerende og for universiteterne, som kan bruge de nye muligheder til at tilpasse uddannelserne med viden og erfaringer fra erhvervslivet. Det passer rigtig godt til et hurtigt foranderligt arbejdsmarked«, siger chef for videregående uddannelser og forskning i DI Mette Fjord Sørensen. Hun er især glad for udvidelsen af studerende ret til at vende tilbage til universitet efter tre år i arbejde.

»De nye muligheder betyder, at de studerende i højere grad får mulighed for at afprøve det, de har lært på universitet, i en virksomhed. Det kan gøre dem klogere på, hvad de kan bruge deres akademiske kompetencer til, og det vil skærpe deres krav til deres uddannelse«, siger hun.

Dansk Erhverv er på samme linje.

»Vi mener, at det er godt for nogle studerende, at få noget erfaring inden de færdiggør deres studier. Det vil give de studerende et langt bedre grundlag at vælge kandidatuddannelse og speciale ud fra«, siger Mads Eriksen, forsknings- og uddannelsespolitisk chef i Dansk Erhverv.

Ny uddannelse

Forliget indebærer også, at det fremover er muligt at tage en et-årig overbygningsuddannelse. Det bliver som et forsøg på 25 uddannelser og i en prøveperiode på fem år. Her er lidt større skepsis.

»Det er klart behov for et mere fleksibelt uddannelsessystem. Vi ser først og fremmest den nye et-årige uddannelse som et tilbud til bachelorer med arbejdsmarkedserfaring, som måske ikke har overskud til at tage en fuld kandidatuddannelse. Vi ser fortsat de to-årige kandidatuddannelser som det mest attraktive og som den absolutte hovedvej for fremtidens akademikere«, siger Mads Eriksen.

Det må aldrig blive sådan, at mere fleksibilitet i uddannelsessystemet kommer til at betyde, at vi uddanner os mindre Jens Aaløse, k

Udspillet hviler i høj grad på anbefalingerne fra Universitetsudvalget, der udgav deres rapport tidligere i år.

Også fra erhvervsvirksomheder er der ros til aftalen, fordi den giver større fleksibilitet. Koncerndirektør i TDC, Jens Aaløse har allerede sagt, at TDC gerne vil ansætte bachelorer. Men han peger på, at der er for mere og ikke mindre uddannelse.

»Det må aldrig blive sådan, at mere fleksibilitet i uddannelsessystemet kommer til at betyde, at vi uddanner os mindre, og for os giver den ét-årige kandidatuddannelse mere menig, hvis den bliver brugt til at vende tilbage til universitet efter nogle års erfaringer og læring ude på en arbejdsplads«, siger Jens Aaløse.